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Доллар дорожает к мировым валютам на заявлениях ФРС

Курс доллара к иене рос до 109,8 иены за доллар со 109,72 иены.
ПРАЙМ
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 93,59 пункта.
ПРАЙМ
Спрос на доллар как безопасный актив поддерживался коронавирусными рисками и опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации протокола июльского заседания регулятора.
ПРАЙМ
Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов в пятницу до $1,1685 по сравнению с $1,1679 на закрытие рынка в четверг.
Финмаркет

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