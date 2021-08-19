ПРАЙМДоллар дорожает к мировым валютам на заявлениях ФРСКурс доллара к иене рос до 109,8 иены за доллар со 109,72 иены.ПРАЙМИндекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 93,59 пункта.ПРАЙМСпрос на доллар как безопасный актив поддерживался коронавирусными рисками и опасениями скорого сворачивания стимулирующих мер ФРС после публикации протокола июльского заседания регулятора.ПРАЙМКурс евро к доллару поднялся в ходе торгов в пятницу до $1,1685 по сравнению с $1,1679 на закрытие рынка в четверг.ФинмаркетЧитать далееСвернутьПодробнее о событииДоллар слабо колеблется к иене и евро, с начала недели валюта подорожала на 1%ПРАЙМвчера в 12:20Рубль утром стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних сигналовИнтерфаксвчера в 00:26Доллар слабо дешевеет к евро и иенеФинмаркетвчера в 02:31Доллар пошёл в рост к мировым валютамЕвразия Daily19 августа в 11:10ФРС напугала инвесторов: валюты, сырье и акции упалиSmotrim.ru19 августа в 06:38Доллар продолжает укрепляться относительно основных валютREGNUM18 августа в 03:48Показать ещёОценитьПоделиться