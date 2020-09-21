Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
МИР 24
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

Курс доллара превысил 76 рублей. Какова ситуация на валютном рынке в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24». Доллар в Казахстане снова начинает дорожать.В источнике
Подробнее о событии
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 24вчера в 12:57
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

КП - Беларусьвчера в 11:12
Показать все источники

В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В понедельник Алексей Навальный попросил вернуть изъятую на проверку одежду, в которой он был в день госпитализации, утверждая, что летел по инициативе Германии на немецком самолете абсолютно голый.
В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду
РИА Новости05:38
230

Кремль не будет вмешиваться в действия Британии по Brexit

Кремль не собирается вмешиваться во внутренние дела и действия режима Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, следит ли Москва за голосованием по законопроекту, дающим возможность отказаться от некоторых частей соглашения о Brexit.
РИА Новости05:33

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
547

Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального

США отреагируют на предполагаемое отравление основателя ФБК Алексея Навального, когда будут известны все факты случившегося, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild.
Ведомостивчера в 15:00
325