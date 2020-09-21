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МИР 24
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

Курс доллара превысил 76 рублей. Какова ситуация на валютном рынке в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24». Доллар в Казахстане снова начинает дорожать.В источнике
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Ньюс-НН

Курс доллара и евро растет

Ньюс-НН08:55
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 24вчера в 12:57
Телеканал Санкт-Петербург

Как отразится падение рубля на потребителях

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:47
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

КП - Беларусьвчера в 11:12

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
RT на русском13:24
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«Газпром» купил у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита

Дополнительные мощности для прокачки природного газа по украинской газотранспортной системе в октябре в Европу приобрел российский монополист ПАО «Газпром» у НАК «Нафтогаз Украины», 21 сентября сообщили в украинской компании.
ИА Красная Весна01:14
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РСА запустил сервис для проверки введенных при оформлении ОСАГО данных

Благодаря новому сервису автовладельцы могут оперативно проверить достоверность указанных при оформлении полиса ОСАГО данных (марку и модель ТС, мощность, ограничен ли список лиц, допущенных к управлению и т.д.), узнать реальный период действия полиса и другие параметры.
Автоновости дня17:10
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ru08:51
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Накануне Battery Day, дата которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, на рынке циркулировали слухи о том, что Илон Маск может представить на нем новые революционные батареи или новые модели электромобилей Tesla.
Коммерсантъ12:27