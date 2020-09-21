Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
МИР 24
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

Курс доллара превысил 76 рублей. Какова ситуация на валютном рынке в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24». Доллар в Казахстане снова начинает дорожать.В источнике
Подробнее о событии
Ньюс-НН

Курс доллара и евро растет

Ньюс-НН08:55
МИР 24

Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ

МИР 24вчера в 12:57
Телеканал Санкт-Петербург

Как отразится падение рубля на потребителях

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:47
КП - Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 21 сентября: доллар и евро на торгах подорожали

КП - Беларусьвчера в 11:12

Путин заявил о важности права вето пяти постоянных членов СБ ООН

Право вето пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритании, Франции, Китая и США) должно продолжать существование, поскольку отражает реальный военно-политический баланс в мире.
Вечерняя Москва12:32

«Яндекс» планирует купить TCS Group Тинькова за 5,5 миллиарда долларов

Акции участников сделки после объявления условий переговоров сразу подорожали на Московской бирже: TCS Group Holding – на 7,5%, "Яндекса" – на 4%. "Яндекс", подтверждает, что обсуждает с TCS Group Holding PLC ("Тинькофф") возможное приобретение "Яндексом" 100% уставного капитала "Тинькофф".
Вести.Ru13:16
234

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
154

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
843

The Washington Post (США): в ЦРУ заявили, что Путин использовал украинского депутата, чтобы очернить Байдена

По мнению американских разведчиков, российским властям активно помогал украинский депутат Андрей Деркач, который распространял а США сведения, порочащие репутацию Байдена, например, заявлял о коррупции.
ИноСМИ12:03

Самойлов о росте цен на недвижимость: «Не все так плохо»

Эксперт подметил, что сейчас на рынке наблюдается классическая для текущего положения вещей система Вице-президент Российской Гильдии риэлторов Олег Самойлов дал компетентное заключение по поводу происходящего на рынке недвижимости.
Радио Комсомольская правда13:21