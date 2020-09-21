Доллар дорожает: курсы валют в странах СНГ
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Курс доллара превысил 76 рублей. Какова ситуация на валютном рынке в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24». Доллар в Казахстане снова начинает дорожать.В источнике
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