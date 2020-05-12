Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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