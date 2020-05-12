Финансы

RT на русскомRT на русскомРубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

ТАСС12:39

Курс доллара упал

Рамблер04:18

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Ru03:26

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

Финмаркет12:37

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Доллар упал до 73,58 рубля

News.ru03:31
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Общество

В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V

OAnews 12:26
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
205
Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
67
Космос

СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты

Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
11
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
386
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
1,3K
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
6
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,4K
Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
1,1K
Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
385
Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
415
Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
320
Общество

ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
3
Спорт

«Динамо» пожелало выздоровления председателю совета директоров

Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте пожелал скорейшего выздоровления председателю совета директоров Юрию Соловьеву, заболевшему коронавирусом.
РИА Новости 15:47
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
13
Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
33
Шоу-бизнес

Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости

Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Телеканал 360° 04:09
6
Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
364
Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
38
Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

РБК 09:29
14
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
2
Общество

В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий

Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.
РБК 16:45
Гаджеты

Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone

Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
68
Авто

В США восстановят самый длинный лимузин на планете

Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
42
Происшествия

Замглавы Красносельского района задержали по подозрению во взятке

Чиновника заподозрили в получении взятки после передачи части денег из нее. Алексей Миронов курирует сферу коммунального хозяйства.
АБН 10:50
66
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
4,4K
Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
6
Как работают Яндекс.Новости?
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