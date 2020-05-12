Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Комментарии
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Космос
СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты
Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
Политика
В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости 15:44
Общество
Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»
Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ведомости вчера в 15:40
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
Спорт
«Динамо» пожелало выздоровления председателю совета директоров
Московский футбольный клуб "Динамо" на своем официальном сайте пожелал скорейшего выздоровления председателю совета директоров Юрию Соловьеву, заболевшему коронавирусом.
РИА Новости 15:47
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Шоу-бизнес
Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости
Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Телеканал 360° 04:09
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
В РАН потребовали восстановить в Твери таблички памяти жертв репрессий
Ученые Российской академии наук (РАН) осудили демонтаж в Твери мемориальных досок в память о жертвах сталинских репрессий.
РБК 16:45
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Самый длинный автомобиль на планете - лимузин под названием American Dream – собираются восстановить.
CarsWeek.ru 06:11
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
Происшествия
Замглавы Красносельского района задержали по подозрению во взятке
Чиновника заподозрили в получении взятки после передачи части денег из нее. Алексей Миронов курирует сферу коммунального хозяйства.
АБН 10:50
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23