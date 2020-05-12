Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 23 копейки – до 73,48 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 79,63 рубля.

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале дня

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