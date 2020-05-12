Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале дня
Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 23 копейки – до 73,48 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 79,63 рубля.
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Политика
Спецслужбы Украины задержали главу Одесской таможни
Одесса, Украина, 13 мая 2020, 19:45 — REGNUM Глава Одесской таможни Михаил Грибанов задержан 13 мая Службой безопасности Украины, сообщает «112 Украина».
REGNUM 12:45
Футбол
Проведение футбольных матчей в Москве считают нереальным
Бывший премьер правительства России, член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "КП".
Газета.Ru 09:20
Космос
Южноуральцы могут наблюдать комету из другой звездной системы
Открыл комету C/2020 F8 австралийский астроном-любитель Майкл Маттиаццо совсем недавно, в конце марта этого года, обнаружив хвостатое небесное тело на фотографиях, которые были сделаны с солнечного гелиосферного наблюдателя (SOHO).
Южноуральская панорама 10:08
Общество
Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после критики Путина
Мощности сайта госуслуг были увеличены после произошедших сбоев.
Вечерняя Москва 10:58
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Футбол
Месси решился на кардинальную смену имиджа
RT на русском вчера в 14:16
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Происшествия
Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве
ТВ Центр вчера в 23:40
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Общество
Российский патологоанатом описал диагностику смерти от коронавируса
В случае, если у погибшего была пневмония и положительный ПЦР-тест на вирус, патологоанатом может написать в заключении, что смерть наступила от коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Футбол
Рабьо сегодня вернется в Италию
Как сообщает Football Italia, хавбек объяснил свое нежелание возвращаться после отмены карантина ожиданием официального объявления даты возобновления сезона в серии А. Полузащитник проигнорировал неофициальный призыв вернуться в Ювентус 3 мая, а поскольку 25-летний полузащитник до сих пор находится во Франции, его будущее в Ювентусе остается неопределенным.
Советский спорт 05:52
Общество
Власти Калининградской области ужесточили масочный режим
В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
Общество
Собянин ввел дополнительные выплаты московским соцработникам и врачам
Мэр Москвы распорядился ввести дополнительные выплаты столичным соцработникам и врачам, которые работают в психоневрологических интернатах, домах престарелых и стационарных учреждениях семьи и детства.
Мослента 10:29
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 12:50
Общество
Полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра
Карту техосмотра следует предъявить страховщику в течение одного месяца с момента снятия ограничений, принятых из-за коронавируса, но не позднее 31 октября, говорится на официальном сайте Госдумы .
Авторамблер 10:56
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
Общество
В Петербурге льготники получат выплаты на покупку масок и перчаток
Каждый третий петербуржец получит 800 рублей из городского бюджета на покупку одноразовых масок и перчаток для индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.
Российская газета 02:57
Общество
Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком
В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
Общество
Германия и Австрия намерены открыть границу с 15 июня
Стало известно, что власти Германии и Австрии собираются с 15 июня полностью открыть границу, которая ранее была закрыта из-за пандемии коронавируса.
Аргументы недели 04:13
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Кино
Александр Петров рассказал о любимом поцелуе в своей карьере
Российский актёр Александр Петров рассказал, с кем из актрис ему понравилось целоваться в фильме больше всего.
News.ru 07:19