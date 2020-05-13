Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

На 10:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,26 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 79,25 рубля (минус 31 копейка).
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Курс доллара вырос до ₽74 впервые с 8 мая

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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 74 рублей

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Рубль умеренно укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Рубль вечером развернулся вниз к доллару и евро на фоне негативных сигналов с внешних рынков

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Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

RT на русскомвчера в 09:27
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Комментарии

Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Экономика сегодня 13:38
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Общество

В Калининградской области ввели обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
ТАСС 11 мая в 13:05
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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Единоборства

Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом

Vprognoze.ru 08:00
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Общество

ОГЭ для выпускников девятых классов отменяется

Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить.
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Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 14:53
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Общество

Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса

Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 11:38
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Политика

США хотят усилить санкции против России за нарушение прав человека

В Конгрессе США представили проект резолюции, предлагающий ужесточить антироссийские санкции за нарушение прав человека, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Футбол

Балотелли рассказал о поедании картона на карантине

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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
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Футбол

С 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу

Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.
Inc-news.ru 13:16
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
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Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
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Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
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Общество

Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам

Регионы должны сразу осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, как только поступают выделенные правительством денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации.
Rambler News Service 06:09
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Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru 12:14
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Общество

Воронежский губернатор рассказал о смягчении режима самоизоляции

Губернатор Воронежской области рассказал о том, когда в регионе может быть смягчен режим всеобщей самоизоляции.
Обозреватель Врн 10:32
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В Госдуме допустили посткарантинные проблемы с психикой у россиян

В Государственной думе допустили посткарантинные проблемы с психикой у жителей России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 13:50
Шоу-бизнес

Джиган признался Тимати, что от зависимости его спасла Самойлова

Рэпер Джиган поделился подробностями своего лечения в реабилитационной клинике с исполнителем Тимати.
iReactor 06:24
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Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
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