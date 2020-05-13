Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

Общество В Калининградской области ввели обязательный масочный режим Обязательный масочный режим вводится в Калининградской области с 12 мая, нарушителей будут привлекать к административной ответственности. 42

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 263

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Общество ОГЭ для выпускников девятых классов отменяется Кстати, обязательные ЕГЭ в одиннадцатых классах по русскому и математике тоже планируется отменить. 373

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 221

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 283

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 540

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 959

Общество Глава ФРС США заявил о беспрецедентности масштаба текущего кризиса Как сообщало ИА REGNUM, в США обсуждается второй по счёту трёхтриллионный пакет помощи жителям страны, оставшимся без работы из-за эпидемии коронавируса. 2

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой. 10

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Футбол С 13 июня возобновляется чемпионат Италии по футболу Прерванный в связи с пандемией коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу продолжится с 13 июня.

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 63

Общество Мишустин потребовал оперативно производить выплаты медикам Регионы должны сразу осуществлять стимулирующие выплаты медработникам, как только поступают выделенные правительством денежные средства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по социально-экономической ситуации. 13

Общество Воронежский губернатор рассказал о смягчении режима самоизоляции Губернатор Воронежской области рассказал о том, когда в регионе может быть смягчен режим всеобщей самоизоляции. 2