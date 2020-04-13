Финансы
РосбалтРубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже давит на доллар США и евро. Так, по состоянию на 10:29 мск курс доллара расчетами «на завтра» снизился на 27 копеек к предыдущему закрытию до 73,3375 рубля.
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Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Экономика
ЦСР: зарплаты в РФ могут упасть на 12%
Общее число безработных в России в 2020 году, по оценке ЦСР (сделанной на основе опроса, исходя из ожиданий бизнеса по увеличению/снижению численности сотрудников в 2020 году) может вырасти до 9,1 млн человек с 3,5 млн человек в 2019 году (оценка в среднем за год - ИФ) - уровень безработицы может подскочить до 12,1% в 2020 году с 4,6% в 2019 году.
Интерфакс - Россия 05:44
Происшествия
Настоящий детектив: Пыза раскрыл двойное убийство воров в Сухуми
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», негласный лидер воровского мира Абхазии 53-летний вор «в законе» Рауль Барцба, более известный в криминальной среде как Пыза, призвал заключенных СИЗО к расправе над Тенгуляшом и Наником, назвав их убийцами Хаса и Асты.
Прайм Крайм 04:41
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Происшествия
В Ульяновской области умерла первая пациентка с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом в Ульяновской области умерла во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
ТАСС 09:56
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Наука
В Китае нашли лекарство против тяжёлой пневмонии при COVID-19
В исследование были включены данные по 564 пациентам, проходившими лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года, — говорится в их докладе, опубликованном на сайте medRxiv.
News.ru 09:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото
13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
Амур.инфо вчера в 22:25
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
Политика
Мединский осудил снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Чехии.
Газета.Ru 10:07
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Общество
Эпидемиолог отметил рост скорости заражения коронавирусом в России
Главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава Николай Брико заявил, что интенсивность распространения коронавируса в России увеличивается.
RT на русском 09:08
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru вчера в 05:35
Общество
Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Председатель правительства России Михаил Мишустин выделил из резервного фонда Министерству обороны, Росгвардии, ФМБА, ФСБ, ФСИН и Управделами президента 3,1 млрд рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 07:01
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
RT на русском 08:20
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета вчера в 09:24
Происшествия
В Новосибирске умер первый пациент с коронавирусом
В Новосибирске скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом.
Известия 10:29
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости вчера в 05:59
Происшествия
В Севастополе выявили новый случай коронавируса
Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми, вернувшийся из Москвы севастополец заразил свою мать, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 10:03
Общество
Решение о сроках ЕГЭ могут принять после майских праздников
Повторное решение о корректировке сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
Российская газета 09:25