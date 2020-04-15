Финансы
РЕН ТВРубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро снижаются на Московской бирже, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и позитивных сигналов с внешних рынков.
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Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть
Финмаркетвчера в 12:47
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:23, Ашберн
Комментарии
Политика
В сносе памятника Коневу в Праге обнаружен американский след
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об американском следе в сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Чехии.
ФАН 01:48
Армия и оружие
ВМФ России в Чёрном море взял на сопровождение эсминец США
RT на русском 13 апреля в 14:21
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
ТАСС 13 апреля в 06:59
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить использование гаджетов детьми
Роспотребнадзор рекомендовал родителям ограничить использование детьми гаджетов в режиме изоляции, а также меньше давать им смотреть телевизор.
Коммерсантъ 00:55
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Происшествия
Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
На Украине в Донецкой области во время плановых учений взорвался минометный заряд.
Газета.Ru вчера в 12:29
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе
Как сообщает ToDay News Ufa, известный доктор Леонид Рошаль сделал заявление, в котором потребовал прекратить преследование главврача Республиканской клинической больницы им. Куватова в Башкирии со стороны СК.
ToDay News Ufa вчера в 12:20
Политика
Помпео раскритиковал ВОЗ за сокрытие информации о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна своевременно информировать общество об инфекциях, однако в случае с коронавирусом этого не произошло.
Известия 01:40
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 апреля
В Мурманской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось более чем вдвое, в регионе заболели уже 286 человек.
РБК 02:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась
Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru 13 апреля в 17:43
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия вчера в 17:08
Общество
Советская «Мечта» восхитила и покорила сердца поляков
Моравецкий встречает "Мечту" Канцелярия премьера Польши Прибытие советского транспортника Ан-225 "Мечта" (" Мрія"), самого большого и грузоподъемного самолета в мире за всю историю авиации, в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена с грузом медицинских средств и оборудования из Китая вызвало восторг поляков.
REGNUM 02:09
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика
На Украине остановят работу крупнейшего угледобывающего предприятия
Руководство энергохолдинга "ДТЭК" приняло решение вывести в простой крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "ДТЭК Павлоградуголь", где работают более 20 тыс. человек.
ТАСС вчера в 14:34
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 13 апреля в 02:51
Здоровье
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Происшествия
Новосибирская семья пыталась сбежать из самоизоляции в Санкт-Петербург
Новосибирск, 15 апреля 2020, 06:01 — REGNUM В Новосибирске супружеская пара пыталась сбежать из-под карантина в Санкт-Петербург, но вместо этого отправится в обсерватор и заплатит штраф.
REGNUM вчера в 23:01
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК вчера в 16:15
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Здоровье
Бурков не исключил продления режима самоизоляции после 19 апреля
Одним из ключевых вопросов сегодняшней пресс-конференции главы региона Александра Буркова стало продление режима самоизоляции.
Омскрегион 01:41