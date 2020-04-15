Доллар и евро снижаются на Московской бирже, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне умеренно дорожающей нефти и позитивных сигналов с внешних рынков.

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

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