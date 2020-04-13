На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, можно предположить, что рубль подорожает во вторник с утра.

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

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