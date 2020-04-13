Финансы
Банки.руДоллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, можно предположить, что рубль подорожает во вторник с утра.
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Рубль вечером растет к доллару и евро, несмотря на активное снижение цен на нефть
Финмаркетвчера в 12:47
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Комментарии
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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
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News.ru вчера в 09:06
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
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REGNUM вчера в 23:25
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
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В Кузбассе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
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В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель
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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
Общество
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 вчера в 01:41
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Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев: народное голосование, активность депутата в Госдуме, медийностость, экспертный анализ работы в регионе.
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Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
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