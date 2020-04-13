Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дешевеют к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 42 копейки), курс евро — 80 рублей (минус примерно 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, можно предположить, что рубль подорожает во вторник с утра.
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Курс доллара: Сбербанк сделал неутешительный прогноз по рублю

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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн

Комментарии

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Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру вчера в 11:26
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Любовь Успенская в розовом платье сообщила, что влюбилась

Несколько минут назад Любовь, сидя на диване в розовом платье, чёрных колготках и чёрных туфлях заявила, что её сердце теперь занято.
Paparazzi.ru 13 апреля в 17:43
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Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Число заболевших коронавирусом в Забайкалье за сутки выросло вдвое

Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
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Общество

Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой.
Ведомости вчера в 16:12
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Общество

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля

По состоянию на утро 14 апреля количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к двум миллионам человек.
Lenta.ru вчера в 00:50
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новости вчера в 18:42
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Общество

Врач рассказал об опасности самодельного антисептика

Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:36
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

Напомним, сотрудники ГИБДД с 15 апреля на въездах в Москву начали проверять наличие пропуска у всех водителей.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Общество

В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков

В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Шоу-бизнес

Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой

Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru вчера в 09:06
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
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Кино

Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»

Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
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Политика

Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна

Американские СМИ — The New York Times и радио NPR — отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.
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Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке

Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
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Общество

Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве

Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
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В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском вчера в 17:28
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Общество

В Кузбассе подтверждены три новых случая заражения коронавирусом

В стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 3522 человек.
REGNUM 13 апреля в 10:05
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Происшествия

В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 23:15
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года снизилась на 5,5 процентов и составила 29,94 доллара за баррель.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:58
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

По мнению эксперта, достаточно высокий уровень риска наблюдается во время похода в аптеку и в магазин.
Москва 24 вчера в 01:41
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Политика

Депутат от Башкирии попал в топ-100 рейтинга полезности Госдумы

Позиции депутатов формируются в зависимости от четырех основных критериев: народное голосование, активность депутата в Госдуме, медийностость, экспертный анализ работы в регионе.
ProUfu.ru вчера в 09:41
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Здоровье

Раскрыты последствия бессимптомного течения коронавируса

Бессимптомными носителями коронавируса чаще всего становятся молодые и здоровые люди, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.
Lenta.ru 01:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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