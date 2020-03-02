Финансы

Деловое.ТВДеловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек. В понедельник, 2 марта, доллар составил 66, 678 рубля. Евро снизился на 35,5 копейки и упал до 73, 465 рубля.
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Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
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Ещенко забил эффектный гол пяткой на тренировке «Спартака»

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Новобранец "Спартака" форвард Александр Соболев рассказал о своём переходе в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды.
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Сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ

Сборная России по биатлону заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, который завершился в Белоруссии.
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