Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос к рублю

Официальный курс евро и доллара к рублю, установленный Центробанком на среду, вырос. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Курс евро вырос на 44,85 копейки, до 69,226 рубля за евро.
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Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро на фоне коррекционного повышения мировых рынков

Финмаркет07:40

Официальный курс евро на среду вырос до 69,23 рубля

РИА Новости04:39

Курс доллара снизился до 62,84 рубля

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Рубль вырос к доллару и евро

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Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:02

Официальный курс евро вырос к рублю

Газета.Ru05:07

Курс доллара превысил 63 рубля, евро приблизился к 70 рублям

REGNUMвчера в 11:09
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Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Политика

Марат Хуснуллин станет куратором Крыма в правительстве

Куратором Республики Крым в правительстве России станет зампред Марат Хуснуллин, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 07:43
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Энергетика

«Газпром» сохранит экспорт газа в Европу на уровне прошлых лет

"Газпром" планирует сохранить экспорт газа в дальнее зарубежье на уровне прошлых лет.
Российская газета 07:20
Происшествия

В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Известия 06:56
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:21
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:44
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Теннис

Федерер победил Сандгрена и стал первым полуфиналистом Australian Open

Советский спорт 03:03
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Известия 06:18
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Здоровье

Назван еще один способ передачи коронавируса

По данным Роспотребнадзора, 8 заболевших выявили в Тайланде, 5 заболевших - в Австралии, еще 5 – в США, есть заразившиеся новым видом коронавируса в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии – по 4 человека, 3 заболевших зарегистрированы во Франции, 2 - во Вьетнаме, по 1 случаю - в Канаде и Непале.
TV BRICS вчера в 08:09
Экономика

Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России

По устойчивости финансовой системы в целом Россия заняла лишь 120-е место, «что говорит о значительных рисках, присущих российскому финансовому рынку по оценке международных экспертов», говорится в отчете.
Коммерсантъ 01:47
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 06:51
Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
Наука

Эксперты: что происходит с энергией тела человека после смерти

Pravda.Ru 07:44
Футбол

Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

Известия 07:39
Шоу-бизнес

Близкая подруга Пелагеи раскрыла новые детали развода певицы

Накануне Александра Соколова, близкая подруга артистки, выступила с опровержением ряда новостей в СМИ о том, что певица якобы «оттяпала» у Ивана Телегина после разрыва дом за 75 миллионов рублей.
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Путешествия

В Китае остается 5,6 тыс. организованных туристов из России

В Китае, где произошла вспышка нового типа коронавируса, остается 5,6 тыс. организованных туристов из России.
ТАСС 08:00
Происшествия

Звезду «Интернов» Илью Глинникова ограбили в Москве

Газета.Ru 04:39
Политика

ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента

«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
РБК 06:45
Армия и оружие

США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Телеканал RTVI вчера в 13:57
Авто

Составлен список автомобилей, которые россияне не покупают

Новые автомобили вчера в 03:23
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30. Экипаж погиб

Вести.Ru 05:43
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский закрутил роман с бывшей стриптизершей

Накануне модель поделилась первым совместным видео с Гогунским, на котором он нежно держит ее за руку во время ужина в московском ресторане «Страна, которой нет».
StarHit.ru вчера в 22:00
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Бывший полузащитник «Зенита» Молло вернулся во Францию

Спорт-Экспресс 05:23
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
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Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
РБК 07:15
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