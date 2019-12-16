Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14

Рубль укрепился к доллару

Московский Комсомолецвчера в 02:15

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Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру02:30

Рубль умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов

ПРАЙМ02:11
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Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
ТАСС 02:39
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Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru 01:54
Наука

Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
REGNUM 02:17
Политика

Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
РИА Новости 02:59
Общество

Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX

Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Известия вчера в 21:31
Происшествия

По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы

СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
REGNUM вчера в 13:57
Политика

СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Известия 01:43
Здоровье

Минздрав Ростовской области завалили проверками после жалоб в СМИ

Ранее Пискунова сообщила, что младенческая смертность в Ростовской области по итогам 10 месяцев ниже, чем в целом по России.
Rostov gazeta 01:40
Происшествия

В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением

Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Российская газета 01:07
Общество

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Газета.Ru 01:50
Хоккей

«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов

Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:33
Армия и оружие

Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время

Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
РИА Новости 02:00
Космос

Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада

Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
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Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
РБК 02:07
Общество

В 2039 году в Пулково заработает новый терминал

Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Neva.Today вчера в 11:43
Технологии

В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
Аргументы и Факты 03:03
Происшествия

На Украине грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

REGNUM 02:50
Культура

Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»

В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Российская газета 02:57
Политика

Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2»

Крупнейший в мире трубоукладчик уложил половину участка «Северного потока-2» в датской экономической зоне Балтийского моря.
Евразия Daily 14 декабря в 17:35
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти

Известия вчера в 13:41
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Фигурное катание

Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

Радио Sputnik 15 декабря в 01:41
Футбол

В Китае запретили упоминание Озила

В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 00:23
Авто

Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер

Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Тарантас Ньюс вчера в 03:40
Авто

Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России

Tvoe-avto.com вчера в 10:47
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
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