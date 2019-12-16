Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Наука
Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи
Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Общество
Компания Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.
Происшествия
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
СК предъявил обвинение троим представителям газовой службы по делу о взрыве в жилом доме в Белгородской области, их задержали, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Политика
СМИ сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды
Американские официальные лица утверждают, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.
Здоровье
Минздрав Ростовской области завалили проверками после жалоб в СМИ
Ранее Пискунова сообщила, что младенческая смертность в Ростовской области по итогам 10 месяцев ниже, чем в целом по России.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализировали с отравлением
Сегодня утром в нижегородскую больницу №33 было госпитализировано восемь человек с признаками отравления.
Общество
Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Общество
Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году
Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Хоккей
«Лос-Анджелес» поместил Илью Ковальчука на драфт отказов
Россиянин был выставлен на драфт отказов. Ранее уже сообщалось, что нападающий близок к уходу из клуба из Калифорнии.
Армия и оружие
Дмитрий Семизоров: артустановка «Коалиция-СВ» обгоняет время
Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.
Космос
Ученые объяснили загадку тигровых полос Энцелада
Сотрудник Научно-исследовательского института Карнеги Дуглас Хемингуэй рассчитал, что первая полоса возникла из-за напряжения льда, связанного с действием гравитационных приливных сил между Сатурном и его спутником.
Происшествия
Во Внуково задержали партию наркотиков на ₽5,8 млрд
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, на черном рынке стоимость груза, который следовал из Германии в Таджикистан, может превышать 5,8 млрд руб. Указывается, что пластиковые бутылки с бесцветной жидкостью прибыли в Москву самолетом из Кельна и были отправлены на склад временного хранения.
Общество
В 2039 году в Пулково заработает новый терминал
Запущен конкурс на подготовку эскиза будущего проекта. Петербургский аэропорт Пулково в ближайшие двадцать лет планирует расширение.
Технологии
В России внедрят оплату по bluetooth в систему быстрых платежей
Национальная система платежных карт (НСПК) сообщает, что в настоящее время в России обсуждают способ внедрения в систему быстрых платежей возможности оплачивать товары и услуги по bluetooth.
Культура
Пугачева отказалась выступать на «новогодних огоньках»
В 2017 году на сайте петиций Change.org появилось обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой поставить в эфир и молодых артистов, а не только тех, кто выступает из года в год.
Политика
Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик уложил половину участка «Северного потока-2» в датской экономической зоне Балтийского моря.
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии оружия у многодетной семьи в Ленобласти
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии
"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Футбол
В Китае запретили упоминание Озила
В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
Авто
Geely совместно с Volvo разрабатывает новый кроссовер
Судя по опубликованным данным, шестой моделью в гамме Lynk & Co станет компактный кроссовер, который построят на платформе CMA от Geely-Volvo и оснастят шведскими турбомоторами.
Авто
Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.