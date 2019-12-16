Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль в начале торгов уступает доллару и евро

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Рубль уверенно подорожал к доллару и евро на фоне позитива с внешних рынков

Интерфаксвчера в 11:50

Рубль растет к доллару и снижается к евро

Газета.Ruвчера в 02:14

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Московский Комсомолецвчера в 02:15

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру02:30
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
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Зеленский возвращает Украине советскую власть

В понедельник достоянием гласности стал закон о децентрализации власти, который еще в пятницу внес в Верховную раду президент Владимир Зеленский.
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Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

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Особенная дочь российской телеведущей Светлана Зейналова выступила на сцене.
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"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
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Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
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Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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Стали известны составы звеньев молодежной сборной России на МЧМ-2020

Стали известны составы звеньев сборной России перед молодежным чемпионатом мира.
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С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ

Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
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Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
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Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
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«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
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СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
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Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
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3DNews вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
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