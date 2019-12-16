Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
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Рубль снижается к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и снижается к евро

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ГЛАС.RU02:26

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военачальнику Первезу Мушаррафу смертный приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
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Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с Коломойским

Отец президента Украины Александр Зеленский в интервью изданию «Страна.ua» предположил, что у его сына вскоре возникнут проблемы с Игорем Коломойским.
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Бомбардировщик сел на грунт под Астраханью после отказа двигателя

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Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за дедовщины в воинской части

Уголовное дело возбудили из-за дедовщины в воинской части в Забайкалье, где солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек.
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Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
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Появились характеристики Xbox Series X

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Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов

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СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

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Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
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России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
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«Квартал 95» снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины

Студия "Квартал 95" посвятила еще один номер бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, в котором "извинился" перед ней за предыдущую песню, видео выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук (позже видео было удалено).
РИА Новости 02:49
Политика

В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата

Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Lenta.ru 05:45
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Серия А борется с расизмом рисунками разукрашенных обезьян

В штаб-квартире Серии А в Милане теперь красуется изображение трех обезьян с разукрашенными лицами.
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Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян

Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 06:37
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У здания Верховной рады произошли столкновения протестующих и полиции

Рядом со зданием Верховной рады Украины произошли столкновения между сотрудниками спецподразделения полиции и представителями националистических организаций.
Интерфакс 05:41
Политика

Зеленский прилетел в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.
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Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову

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Происшествия

На суде показали видео истязаний мальчика из Омска

Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
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Лекарством против ожирения и остеопороза может стать «гормон любви»

Потенциальным средством для лечения остеопороза и ожирения может стать гормон окситоцин.
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Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
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Армия и оружие

Испытания зенитного комплекса «Деривация» впервые показали на видео

Боевая машина российского зенитного артиллерийского комплекса 2С38, созданного ЦНИИ "Буревестник", проходит тестирование на полигоне под Нижним Новгородом.
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Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
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На Украине рассказали о «зеленых человечках» на саммите «нормандской четверки»

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже на территории Елисейского дворца присутствовали российские «зеленые человечки», заявил генеральный директор информационного агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко в беседе с изданием «Факты».
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«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
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Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде».
ТК Звезда вчера в 21:35
Фигурное катание

Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Новая Кубань 02:37
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
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