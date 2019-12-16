На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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