Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,43 рубля (плюс 16 копеек), курс евро — 68,43 рубля (плюс примерно 17 копеек).
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