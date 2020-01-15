Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,43 рубля (плюс 16 копеек), курс евро — 68,43 рубля (плюс примерно 17 копеек).
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Политика
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
Политика
Мутко прокомментировал отставку правительства
Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.
Политика
Кадыров назначил Хучиева врио главы Чечни
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Футбол
«Монако» Головина крупно проиграл «ПСЖ» в чемпионате Франции
"Монако" на своем поле крупно уступил "Пари Сен-Жермен" в перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу.
Гаджеты
MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming
Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
Технологии
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.
Общество
В России появятся выплаты на детей от 3 до 7 лет
Малообеспеченные россияне с детьми в возрасте от 3 до 7 лет станут получателями новых социальных выплат.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Так, в своем микроблоге Instagram блогер поделился Stories, в которой держит возлюбленную на руках и жалуется, что она слишком тяжелая.
Политика
Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.
Наука
Фекальная трансплантация успокоила крыс после травмы спинного мозга
Пересадка кишечных бактерий может оказаться полезна для пациентов с травмой спинного мозга — к такому выводу пришли ученые после экспериментов на крысах.
Политика
Путин предложил формировать правительство России по-новому
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил доверить утверждение кандидатуры на пост премьер-министра и всего правительства Государственной Думе.
Футбол
Названы сроки реконструкции «РЖД-Арены»
Реконструкция стадиона «РЖД-Арена» начнется через год-два, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.
Хоккей
Евгений Малкин: «С Кросби „Питтсбург“ играет намного лучше»
Вы видите, что сегодня мы играем намного лучше. У нас есть отличные четыре звена.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке Англии
Напомним, в первом матче «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не смогли выявить победителя (0:0). В другой переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Карлайл Юнайтед» уступил «Кардифф Сити».
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми
Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Происшествия
В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси
Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Происшествия
Lenta.ru опубликовала статью о «главной банде Забайкалья»
Футбол
Новым главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Футбол
«Милан» обыграл СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан СПАЛ завершился со счетом 3:0.
Кино
Фонд кино впервые потребовал возврата невозвратных субсидий
Фонд кино впервые потребовал вернуть невозвратные субсидии после финансирования отечественного фильма, передает Telegram-канал Mash.