Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Политика Мутко прокомментировал отставку правительства Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку.

Технологии Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7 Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7. Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных пользователей прекращена, это обновление стало последним.

Политика Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.

Политика Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.

Наука Фекальная трансплантация успокоила крыс после травмы спинного мозга Пересадка кишечных бактерий может оказаться полезна для пациентов с травмой спинного мозга — к такому выводу пришли ученые после экспериментов на крысах.

Политика Путин предложил формировать правительство России по-новому Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил доверить утверждение кандидатуры на пост премьер-министра и всего правительства Государственной Думе.

Футбол Названы сроки реконструкции «РЖД-Арены» Реконструкция стадиона «РЖД-Арена» начнется через год-два, сообщил генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.

Здоровье Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.

Происшествия В Петербурге машина скорой помощи столкнулась с такси Столкновение такси с машиной скорой помощи произошло в среду поздно вечером на пересечении улиц Боткинской и Академика Лебедева в Калининском районе Петербурга.