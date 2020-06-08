На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,6 рубля (плюс 40 копеек), курс евро — 77,29 рубля (плюс 26 копеек). Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, не исключено, что во вторник утром пара доллар/рубль протестирует отметку 68.

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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