Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,6 рубля (плюс 40 копеек), курс евро — 77,29 рубля (плюс 26 копеек). Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, не исключено, что во вторник утром пара доллар/рубль протестирует отметку 68.
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Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
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В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
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Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
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Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
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Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.
РИА Новости 01:00
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
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Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12
Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
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В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
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Футбол
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МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя
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Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
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РИА Новости 00:30
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Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста
Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
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Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
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