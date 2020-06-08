Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,6 рубля (плюс 40 копеек), курс евро — 77,29 рубля (плюс 26 копеек). Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, не исключено, что во вторник утром пара доллар/рубль протестирует отметку 68.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:07

Доллар подорожал до 68,52 рубля

Профильвчера в 03:43

Рубль вечером растерял часть роста к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Интерфакс08 июня в 12:46

Доллар подорожал до 68,6 рубля

Компаниявчера в 03:21

Рубль уступил доллару 27 копеек на открытии торгов 9 июня

Экономика сегоднявчера в 03:13

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи поднялся до 68,52 руб

ТАССвчера в 03:02

Рубль снижается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Газета.Ruвчера в 03:22
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Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.
Известия вчера в 17:53
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Общество

В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
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Экономика

Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов

Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 03:31
Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Экономика

Европу ожидает «большая трагедия»

Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Футбол

Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
Коммерсантъ 03:30
Общество

Во Владимирской области отменяется действие цифровых пропусков

Режим цифровых пропусков отменяется на территории Владимирской области, за исключением двух поселков, где продолжает действовать карантин.
ТАСС вчера в 10:21
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Авто

Оценили последствия ухода Datsun из России

CarsWeek.ru 02:47
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Гаджеты

Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12

Владельцы китайских смартфонов Xiaomi и Redmi сообщили о странностях в прошивке MIUI 12.
ПРАЙМ 03:19
8
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
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Общество

Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары

После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Футбол

«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»

Виго, Испания, 10 июня 2020, 10:18 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Сельта» намерен выкупить трансфер нападающего Фёдора Смолова.
REGNUM 03:18
Технологии

Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта

Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 отправили на изоляцию

Для испытаний отобраны две группы добровольцев из военнослужащих (туда вошли в том числе и военные медики) и гражданских лиц — в общей сложности 50 человек.
РБК 00:10
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Армия и оружие

Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
Газета.Ru вчера в 13:37
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Общество

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
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Происшествия

Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru вчера в 19:33
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