Курс американской валюты расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля, курс евро опускался на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля. Ранее в среду доллар США поднимался до 77,60 рубля, евро рос до 84,27 рубля. Накануне курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей.

Курс рубля вырос к доллару и евро

Происшествия В Ярославской области роженица скрыла коронавирусную инфекцию Беременная жительница Рыбинска на машине «Скорой помощи» была доставлена в городскую больницу №1. После успешных родов врачи обратили внимание, что женщина кашляет. 24

Общество Сильный ветер в Москве повалил 132 дерева На Москву сегодня налетел сильный ветер. По прогнозам синоптиков, ураганные порывы могут достигать 23 метров в секунду. 15

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 149

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 286

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today. 853

Наука Коронавирусную инфекцию связали с масштабным поражением эндотелия Посмертный анализ методом электронной микроскопии выявил следы вирусных включений в клетках эндотелия (тонкая полупроницаемая мембрана, выстилающая все кровеносные и лимфатические сосуды, а также сердечные полости).

Интернет Свой мессенджер перевыпустил «Яндекс» В приложении «Яндекс» для iOS и Android появился сервис «Мессенджер», сообщает пресс-служба компании. 84

Энергетика Новак объяснил пользу дорогого бензина для бюджета РФ Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций. 1

Энергетика Нефть WTI поднялась в цене на 25% Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%. 48

Политика Пушков отреагировал на планы Зеленского по Саакашвили Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского сделать экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. 1

Общество В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок поверки истек. 258

Политика ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России. 287

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено. 15

Авто УАЗ выпустил для медиков реанимобиль на базе УАЗ «Профи» Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу УАЗа, созданный на базе модели «Профи» реанимобиль предназначен для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, а также транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе. 5

Общество Число погибших носителей коронавируса в Италии превысило 25 тысяч С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.