Финансы
ИзвестияКурс рубля вырос к доллару и евро
Курс американской валюты расчетами «завтра» к 10.27 мск снижался на 7 копеек, до 77,01 рубля, курс евро опускался на 4 копейки — до уровня 83,67 рубля. Ранее в среду доллар США поднимался до 77,60 рубля, евро рос до 84,27 рубля. Накануне курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей.
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СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
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Коронавирусную инфекцию связали с масштабным поражением эндотелия
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Число погибших носителей коронавируса в Италии превысило 25 тысяч
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 187 327.
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АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок
О каких мероприятиях идет речь, не ясно. До сих пор АвтоВАЗ не рассказывает, какие именно модели покажет в 2020 году.
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