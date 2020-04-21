Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

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