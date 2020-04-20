Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Политика Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,9K

Общество Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 306

Происшествия Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. 14

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 68

Общество Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы". 27

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 162

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 959

Политика МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. 8

Транспорт В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. 22

Экономика Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей. 35