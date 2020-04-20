Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Комментарии
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
В России установили максимальный размер пособия по безработице
В документе говорится, что в апреле-июне 2020 года пособие по безработице в России составит 12 130 рублей.
Бел.Ру 18 апреля в 08:55
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Космос
Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли
Популярная механика 00:56
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16
Истребитель НАТО F-16 встал с МиГ-31 на параллельный курс, после чего российский пилот показал большой палец в знак того, что сопровождение осуществляется в зоне визуального контакта.
Военное дело 19 апреля в 09:39
Общество
Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус
COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Российская газета 05:40
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Происшествия
Организатора митинга во Владикавказе арестовали на два месяца
Вчера на улицы Владикавказа вышли, по некоторым оценкам, тысячи людей с требованием снять режим изоляции, помочь гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии, представить более детальную инфомрацию о принимаемых мерах по борьбе с коронавирусом.
Эхо Москвы 05:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
Армия и оружие
Украинские боевики нанесли удар по Донецку
ИА Новороссия вчера в 13:22
Общество
Глава Северной Осетии заявил о начале обещанных выплат
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил о начале обещанных единовременных выплат гражданам, потерявшим доход из-за коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Экономика
Агаларов заявил о «самых больших долгах» миллиардеров из списка Forbes
В рейтинге миллиардеров, который каждый год составляет журнал Forbes, находятся самые закредитованные люди России.
РБК 05:26
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 19 апреля в 09:25
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Экономика
Тюменский депутат задекларировал свыше миллиарда рублей доходов
Тюмень, 21 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы стал Дмитрий Горицкий, который задекларировал за 2019 год доход на сумму 1 142 949 178 рублей.
REGNUM 02:08
Авто
Haval F7 стал самым популярным китайским авто в России
«Автоновости дня» уже сообщали о том, что продажи китайских автомобилей в России по итогам 1 квартала 2020 года выросли в 1,5 раза.
Автоновости дня 18 апреля в 09:01