Финансы
ФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»
Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
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Финансы
Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля
Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
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С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
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Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
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«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $20
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
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В Нацмедпалате уточнили данные о сбежавших из уфимской клиники врачах
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Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний
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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
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Ранее сообщалось, что китайские вирусологи установили, что источником коронавируса были летучие мыши, а животным-переносчиком - панголины.
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Глава комитета Госдумы по государственному строительству Павел Крашенинников рассказал, что сейчас новые поправки в Гражданский кодекс проходят общественное обсуждение.
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
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Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет
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В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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