Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 10.05 мск, курс доллара увеличился на 1,19% и составил 74,9 руб.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль сильно упал к доллару и евро на старте торгов на фоне обвалившейся нефти

Интерфаксвчера в 03:33

Курс доллара: рубль отреагировал на исторический провал нефти

Expert.ru00:20

Доллар и евро растут к рублю на открытии торгов

Газета.Ru03:13

На открытии торгов курс доллара превысил ₽75, евро — ₽81

РБКвчера в 03:06

Курс доллара на Мосбирже вырос до 74,87 рубля

ТАССвчера в 03:03

Рубль незначительно подешевел

REGNUMвчера в 01:19
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Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
9,1K
Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
25
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,5K
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
114
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
1,8K
Общество

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Российская газета 02:17
425
Экономика

Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса

До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Происшествия

В Липецкой области в ДТП погибли два мотоциклиста

Kursk.com 02:35
1
Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
74
Путешествия

В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за коронавируса

В Турции анонсированы изменения в работе туристических объектов в связи со вспышкой коронавируса.
Lenta.ru вчера в 09:19
92
Общество

Красноярский край с 21 апреля перешел на электронные пропуска

В Красноярском крае с 21 апреля заработала система электронных пропусков.
АиФ Красноярск вчера в 23:15
66
Энергетика

Стоимость нефти WTI упала ниже нуля

Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
19
Авто

В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
41
Кино

Поклонников «Мандалорца» разыграли фейковым трейлером второго сезона

На YouTube-канале IGN 20 апреля появился трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». Правда, вскоре выяснилось, что трейлер ненастоящий.
Киноафиша России 02:54
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
640
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Шоу-бизнес

Джессика Альба в жизни оказалась вдвое толще, чем в Instagram

Джессика Альба с рождением третьего ребенка совсем забросила кинокарьеру, но многие до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин мира.
Wday.ru вчера в 01:50
3
Происшествия

На пожаре в севастопольской многоэтажке спасли 11 человек

Независимое телевидение Севастополя 02:11
Здоровье

Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса

Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Энергетика

Цена нефти впервые упала ниже нуля

На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
Футбол

Рэшфорд рассказал о сложностях работы с Моуринью

Ведущий форвард английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал в UTD Podcast о периоде работы в клубе с португальцем Жозе Моуринью.
ProstoProSport 02:02
Общество

Тульские власти рассказали, как оформить цифровой пропуск

Напомним, вчера, 20 апреля, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказывал губернатору о технической возможности введения электронных пропусков.
Тульская пресса 02:12
16
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 19 апреля в 02:58
733
Экономика

В ГД предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

В соответствии с указом кабмина, во второй половине 2020 года тарифы в среднем проиндексируются на 4%. Однако за аналогичный период 2019 года средний размер индексации был на уровне 2,4%. Как указал Сухарев, в некоторых российских регионах плата за услуги ЖКХ увеличится в два раза и более.
Газета.Ru вчера в 23:19
58
Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
117
Общество

Власти Казахстана намерены постепенно смягчать карантин

Власти Казахстана намерены постепенно снимать ограничительные меры, которые ранее были введены в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, если будет соблюдаться санитарно-эпидемиологическая безопасность.
Газета.Ru 00:53
Экономика

Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей

Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru вчера в 21:22
8
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин из-за карантина не видится с дочерью от Юлии Началовой

Отечественный спортсмен Евгений Алдонин на фоне карантина из-за коронавируса лишен возможности видеться со своей дочерью от Юлии Началовой.
Актуальные Новости 02:22
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,7K
Футбол

Малком: «В „Зените“ тренируюсь больше, чем в „Барселоне“»

В «Зените» тренируюсь больше, чем в «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 11:40
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