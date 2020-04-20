Финансы
ФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»
Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Комментарии
Общество
У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус
Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы после подтверждения коронавируса у некоторых сотрудников.
РБК 11:07
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Экономика
В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах
Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях.
Lenta.ru 10:09
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
В ЛНР усилили ограничения из-за угрозы коронавируса
Власти самопровозглашенной Луганской Народной Республики запретили посещать больных в лечебных учреждениях, а также закрыли для посещения кладбища из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
РИА Новости 09:58
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19
Еще 22,5 миллиона фунтов стерлингов пойдут на клинические испытания вакцин, проводимые в лондонском Imperial College.
РИА Новости 12:38
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на слова Тактарова о Кавказе
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова, который позволил себе резкие высказывания о Кавказе.
RT на русском 13:25
Авто
ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Энергетика
Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
Наука
Жук-листоед спас миллионы европейцев от аллергии
Ученые оценили эффективность биологического контроля амброзии полыннолистной и выяснили, что жук-листоед Ophraella communa уже уберег 2,3 миллиона жителей Европы от аллергии на пыльцу этого растения.
N+1 12:09
Экономика
Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Наука
Ученые из США создали автономного подводного робота PATRICK, имитирующего движения змеехвостки
Исследователи из университета Карнеги-Меллона создали неуправляемого «мягкого» робота PATRICK, который искусственно воспроизводит структуру и поведение змеехвостки (офиуры), морского беспозвоночного, тесно связанного морской звездой и очень на нее похожего.
Vevby.ru 10:50
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Хоккей
Игравший с Лукашенко хоккеист заразился коронавирусом
ProstoProSport 10:36
Общество
Права соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе
В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права, которые предполагают введение разумных ограничений для собственника земельного участка.
Вечерняя Москва вчера в 00:13
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Политика
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
Особенно массовыми оказались выступления в США.
РИА Новости 01:00