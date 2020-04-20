Финансы
ФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»
Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
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Ростовская область может выйти на плато по коронавирусу в начале мая
До конца апреля в Ростовской области должны быть развёрнуты 2664 койки, обеспеченные кислородной поддержкой, аппаратами искусственной вентиляции легких.
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Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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S&P спрогнозировало невыплату дивидендов ВТБ из-за коронавируса
Агентство S&P сохранило рейтинги банка ВТБ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом на фоне ожидания рецессии в российский экономике из-за распространения коронавируса и снижения мирового спроса на нефть.
РБК 12:50
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Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
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Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ самовольно решила купить истребители у США
Германия хочет закупить у американской компании Boeing 45 истребителей F-18.
News.ru 19 апреля в 12:08
Общество
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
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В Государственной думе РФ узаконят права соседей по даче.
Evo-rus.com 08:54
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия вчера в 07:18
Экономика
Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
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Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда 08:12
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Хоккей
Василий Демченко стал игроком «Монреаля»
Демченко заработает 700 тысяч долларов в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ, а бонус за подписание контракта составил 92,5 тысячи.
Матч ТВ 11:25
Энергетика
Новак объяснил падение цен на фьючерсы WTI действиями спекулянтов
Министерство энергетики России считает, что вчерашнее падение майского фьючерса WTI до отрицательного значения связано с действиями спекулянтов.
ТАСС 13:01
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
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Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Пираты захватили судно c тремя россиянами на борту в Бенине
Трое россиян остаются на борту захваченного пиратами судна, сообщает посольство РФ в Бенине и Того.
Политическая Экспертиза 06:56
Происшествия
В Китае произошел сильный пожар на территории химзавода
РИА Новости 12:18
Финансы
Курс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Общество
Раскрыты новые подробности казни сирийца предполагаемыми бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru 12:03
Здоровье
Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом
В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Кино
В Москве умер режиссер известных сериалов Иван Щеголев
В Москве в возрасте 59 лет скончался режиссер многих известных российских сериалов Иван Щеголев.
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