Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

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Рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,8956 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 90,56 коп.
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Рубль продолжает дешеветь

Восток-Медиа05:46

Доллар и евро дорожают в начале торгов на «Московской бирже»

Финмаркет03:20

Курсы доллара и евро на 20 апреля

Банки.рувчера в 01:00
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