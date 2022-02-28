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Доллар и евро на Мосбирже выросли до исторических максимумов

Мосбиржа установила потолок валютных курсов.
Коммерсантъ
Евро в рублях вырос на почти 35 процентов, доллар — почти на 33 процента.
Lenta.ru
Валютные торги на Московской бирже в соответствии с решением Банка России начнутся в 10.00 мск.
Взгляд.ру
Эксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка Росии.
Москва-Баку.ru

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Доллар и евро на Мосбирже выросли до исторических максимумов
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