КоммерсантъДоллар и евро на Мосбирже выросли до исторических максимумовМосбиржа установила потолок валютных курсов.КоммерсантъЕвро в рублях вырос на почти 35 процентов, доллар — почти на 33 процента.Lenta.ruВалютные торги на Московской бирже в соответствии с решением Банка России начнутся в 10.00 мск.Взгляд.руЭксперты ожидали провала курса рубля на фоне решений о санкциях в виде заморозки активов Банка Росии.Москва-Баку.ruЧитать далееСвернутьСобака.ruСобака.ruA42.RURZN.infoРамблерФАНПрофильNeva.TodayБел.РуПенза-ВзглядТК ЗвездаStolica58.ruВосток-МедиаЧита.РуКомсомольская правдаЦарьградПодробнее о событииДоллар и евро на Мосбирже выросли до исторических максимумовКоммерсантъ02:05Курс евро на рынке Forex подскочил до исторического максимума в 127 рублейРИА Новости23:12Самое цитируемоеКурсы евро и доллара достигли исторического максимума после начала торгов на МосбиржеДождь02:10Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентBloomberg: Курс доллара и евро достиг исторического максимума на рынке ForexКомсомольская правда23:41Курс доллара на Forex достиг исторического максимумаГоворит Москва23:19Курсы доллара и евро к рублю достигли исторических максимумовПрофиль23:13Курсы доллара и евро достигли исторического максимума после объявления ЕС о санкциях против Центробанка РоссииБИЗНЕС Online23:05Bloomberg: доллар и евро торгуются на рынке Forex, достигая 113,5 и 127 рублейLenta.ru22:58Показать ещёОценить386Поделиться