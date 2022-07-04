Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на к.э.н, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.