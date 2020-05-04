Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом

В 10:02 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 75,26 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 86,50 коп.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Рубль дешевеет: каковы перспективы российской валюты?

Вести.Ruвчера в 07:50

Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля

РИА Новостивчера в 04:23

Новости кризиса 3 мая: маски разрешили вывозить за рубеж, бизнесу дали отсрочку по налогам

URA.Ru03 мая в 11:00

Курс доллара превысил ₽75 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 03:24

Курс доллара превысил 75 руб., евро — 83 руб

Коммерсантъвчера в 03:23

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:12

Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

ТАССвчера в 03:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:32, Ашберн

Курс валют в Беларуси на 4 мая: доллар и евро снова резко пошли в рост

КП - Беларусьвчера в 13:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:32, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
6
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
3,2K
Происшествия

Самолёт SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

Ореанда-Новости 01:33
21
Общество

В Сахалинской области ужесточили масочный режим

Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.
RT на русском 02:26
Общество

«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
Life.ru 02 мая в 14:32
4,1K
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
270
Здоровье

Медучреждения Кузбасса перейдут на новые условия работы

Накануне Сергей Цивилёв провел совещание по видеосвязи и обсудил с врачами области меры для обеспечения безопасной работы медучреждений, где не выявляют и не лечат пациентов с коронавирусом.
ВашГород.ру вчера в 22:40
16
Происшествия

Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив

Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым.
Lenta.ru вчера в 13:00
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,5K
Автоспорт

Квят рассказал, что изменил бы в правилах Формулы-1

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о том, что стоит изменить в современной Формуле-1.
Чемпионат вчера в 16:32
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

По состоянию на 4 мая в России общее число заболевших в России достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели 18 095.
Известия 01:03
12
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
876
Экономика

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
14
Здоровье

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»

"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
81
Общество

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами

Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38
17
Футбол

Федор Смолов вернулся в Испанию

Ранее сообщалось, что Смолов во время карантина покинул Испанию и вернулся в Россию.
Vprognoze.ru 02:11
Политика

Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа

"Среди пойманных [наемников] есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа", - сказал Мадуро.
ТАСС вчера в 22:21
201
Общество

На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку

Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности.
ТАСС вчера в 15:58
8
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM вчера в 20:43
957
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,6K
Общество

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru 03 мая в 23:22
1,3K
Политика

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Lenta.ru 01:28
109
Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в больнице Якутска достигло 56

Число выявленных случаев в офтальмологической больнице Якутска выросло до 56, за сутки в республике 29 новых случаев заболевания, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском вчера в 03:26
4
Общество

Названы профессии, которые будут востребованы после пандемии

RT со ссылкой на специалистов Института прогрессивного образования назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии.
РИА Новости 00:37
70
Общество

Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала освободить от пропусков жертв домашнего насилия и позволить им покидать жилье.
Neva.Today 01:58
Здоровье

В Алтайском крае снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Динамика прироста заболевших короновирусной инфекцией снизилась в Алтайском крае, при этом увеличилось число выздоровевших пациентов.
Алтайская правда 02 мая в 04:11
139
Здоровье

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости 03 мая в 18:18
443
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное