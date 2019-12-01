Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,2347 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 3,47 коп.

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом

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