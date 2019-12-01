Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом

2 фото
Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,2347 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 3,47 коп.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Средний курс доллара США со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,3763 руб

Финмаркет11:15

Курс доллара с расчетами «на завтра» вырос до 64,3 рубля

Профиль11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:30, Ашберн

Комментарии

Авто

Toyota стала автомобилем мечты у россиян

iReactor 08:51
Экономика

Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет

Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
РБК вчера в 19:28
Футбол

В Харькове неизвестные напали на гражданина Португалии

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по факту избиения гражданина Португалии неизвестными в украинском городе Харькове.
REGNUM 12:03
Экономика

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Газета.Ru 18:15
Энергетика

Новак озвучил предложение России для Белоруссии по цене на нефть

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос стоимости нефти. Москва предложила Минску поэтапно уменьшать премию к цене на сырье.
Телеканал 360° 07:15
Авто

Leon Cupra сменил поколение и стал гибридом

Компания Seat представила «заряженный» хэтчбек и универсал Leon нового поколения, которые теперь будут продаваться под отдельным брендом Cupra.
AutoNews 09:14
Политика

Страны Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету

В четверг и пятницу в Брюсселе проходил специальный саммит ЕС, посвященный новому долгосрочному бюджету Союза на семь лет с 2021 по 2027 годы.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие

США провели учения на случай ядерной войны с Россией

РИА Новости 17:44
Транспорт

Станция московского метро «Смоленская» закрылась почти на полтора года

Станция Московского метрополитена «Смоленская» закрылась до июня 2021 года для замены всех эскалаторов.
RT на русском 19:25
Спорт

Большунов назвал чушью обвинения в помощи снегохода

Лыжники Иверсен и Нортуг заявили, что россиянин победил только из-за помощи снегохода, который следовал параллельно его курсу, закрывая от бокового ветра.
ГЛАС.RU 04:02
Шоу-бизнес

«В ней мертво все»: Любовь Успенская резко высказалась о Ксении Собчак

В своем Instagram Успенская поделилась с фолловерами своим неудачным опытом и резко высказалась в адрес Собчак.
WMJ.ru 16:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев

Kleo.ru 04:47
Авто

Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y

SpeedMe вчера в 23:58
Общество

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Италии умер мужчина, чей тест на коронавирус показал положительный результат. Как сообщает News.ru, пациент скончался 21 февраля.
Свободная Пресса 20:03
Культура

«Друзья» возвращаются: HBO подтвердила выход специальной серии

Изначальный состав актеров популярного американского сериала «Друзья» вернется на экраны в специальном эпизоде.
Телеканал 360° 19:13
Религия

22 февраля Церковь отметит Вселенскую родительскую субботу

22 февраля 2020 года Православная Церковь отметит особый день поминовения усопших – Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу.
Фома 05:41
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Красная весна 16:01
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru вчера в 02:36
Наука

Кожа человека обладает способностями человеческого мозга

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Science Alert, при исследовании взаимодействия различных групп клеток кожи между собой, у некоторых из них был обнаружен схожий с нейронами головного мозга узор взаимодействия.
ToDay News Ufa 19 февраля в 14:46
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2 тыс. человек

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, где началась вспышка болезни. Там инфицированы более 61,6 тыс. человек.
DP.RU 19 февраля в 00:04
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко прокомментировал информацию о любовнице

Российский фигурист, который с 2009 года женат на продюсере Яне Рудковской и имеет от нее 7-летнего сына, сделал важное заявление на фоне слухов о том, что у него есть любовница.
Readovka.ru 08:49
Политика

США ужесточат режим экспорта в отношении России

США с 24 февраля ужесточат экспортный режим в отношении России.
Парламентская газета 15:20
Политика

Украина работает над новой редакцией минских соглашений

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что страна начала работать над новой редакцией минских договоренностей по урегулированию конфликта.
Телеканал 360° 18:55
Происшествия

Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина

В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.
Взгляд.ру вчера в 07:15
Происшествия

Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Интерфакс 19 февраля в 23:45
Экономика

Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине

Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
RT на русском вчера в 10:34
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Политика

Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
ТАСС 19:49
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное