Финансы
ФинмаркетДоллар и евро начали торги на «Московской бирже» ростом
Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,2347 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар подрос на 3,47 коп.
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