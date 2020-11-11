Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро - на 0,11%, до 90,2975 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 76,11 рубля (-0,57%), евро опускался до 89,9875 рубля (-0,46%).

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