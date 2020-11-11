Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,45 рубля

Профиль
News.ru
ИА Красная Весна
Росбалт
Рамблер
КП - Беларусь
Каскад
ФАН
Аргументы и Факты
ПРАЙМ
Экономика сегодня
Свободная Пресса
Вечерняя Москва
РИА Новости
Газета.Ru
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро - на 0,11%, до 90,2975 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 76,11 рубля (-0,57%), евро опускался до 89,9875 рубля (-0,46%).В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Евро не может укрепиться к доллару

ПРАЙМ05:44
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 76,45 рубля

ТАСС02:03
Банки.ру

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру02:30
Финмаркет

Доллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Финмаркет02:20
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару

Взгляд.ру02:15
Аргументы и Факты

Курс доллара снизился до 76,45 рубля

Аргументы и Факты04:27
Интерфакс

Рубль укрепился на старте торгов на фоне дорожающей нефти

Интерфакс02:19
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси: доллар и евро 10 ноября подешевели до минимума за две последние недели

КП - Беларусьвчера в 07:31

Госдума приняла в I чтении законопроект об изменении методики МРОТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.
ТАСС06:09

Онищенко прокомментировал предложение продлить новогодние каникулы

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" предложение партии "Коммунисты России" продлить новогодние каникулы на две недели из-за коронавируса.
РИА Новости06:44

Минздрав объяснил заражение врачей на Алтае коронавирусом после вакцинации

Медики в Алтайском крае заразились коронавирусом на 7-10 день после первой прививки от вируса так как у них еще не успели сформироваться защитные антитела, сообщила пресс-служба Минздрава.
Ведомости06:35

Музеи в Нидерландах представили крупный онлайн-архив работ Ван Гога

Музей Ван Гога в Амстердаме, Музей Креллер-Мюллер в Оттерло и Нидерландский институт истории искусств при содействии Лаборатории культурного наследия Нидерландов запустили проект, посвященный творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога.
SM Newsвчера в 02:56

Путин объявил о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах

Российская Федерация, в свою очередь, разворачивает миротворческий контингент вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет спорную территорию с Арменией.
Evo-rus.comвчера в 08:59

Грузия открыла свое воздушное пространство для российских миротворцев

Спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщил, что грузинская сторона временно открыла свое воздушное пространство для российских самолетов, перевозящих часть своего контингента в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии.
Национальная служба новостей06:25

СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа поломка самолета - в момент падения не работал винт, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
РИА Новости05:36