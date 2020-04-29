Финансы

ФинмаркетФинмаркетДоллар и евро начали торги на «Московской бирже» снижением

Рубль окреп к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 73,7180 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 42,55 коп.
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