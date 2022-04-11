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Доллар и евро на открытии Мосбиржи выросли на шесть рублей

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже вырос на 5,91 руб., до 81,99 руб./$.
Коммерсантъ
Индекс Мосбиржи снизился на 0,21%, до 2587,4 пункта.
Коммерсантъ
Российский рынок акций незначительно снижается.
Ведомости
Центробанк с 11 апреля отменил комиссию в 12% на покупку валюты у брокеров, с 18 апреля банки могут продавать гражданам наличную валюту, сообщал ранее регулятор.
DP.RU

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Курсы доллара и евро растут на 4,5 рубля после отмены комиссии на покупку валюты на Мосбирже
ПРАЙМ03:14
Курсы доллара и евро на открытии торгов подскочили на 6 рублей
Lenta.ru03:44
Доллар и евро в начале торгов на Мосбирже подорожали на 6 рублей
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Доллар и евро на старте торгов 11 апреля подорожали сразу на 6 рублей
DP.RU03:26
Доллар и евро подорожали на 6 рублей
РБК Инвестиции03:54
Доллар и евро подорожали на 6 рублей на открытии Московской биржи
Forbes03:11
Доллар и евро на открытии Мосбиржи выросли на шесть рублей
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