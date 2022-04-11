Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине Днепропетровска укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, «поставленного Киеву одной из европейских стран».
Националисты продолжают оказывать сопротивление в порту Мариуполя, который освобожден более чем на три четверти, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".
Минпромторг намерен легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в России, рассказали «Известиям» в ведомстве в понедельник, 11 апреля.