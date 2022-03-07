ТАССДоллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумовХорошо ли подобран заголовок?ДаНетРубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро.ТАССПо данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля.ТАССПо решению Банка России, валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.РИА НовостиКак ранее писал сайт kp.ru, Центробанк ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке валюты на бирже, в том числе долларов, евро и фунтов стерлингов.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейLife.ruREGNUMКомсомольская правдаАМИТЕЛAmur.life62ИНФОВечерняя МоскваИА Красная ВеснаРосбалтПодробнее о событииКурсы доллара и евро на рынке Forex достигли максимумов — 140,25 рубля и 145,87 рубляРИА Новости05:35Доллар и евро достигли исторических максимумов на рынке ForexКомсомольская правда06:02Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на рынке ForexLife.ru06:01Курсы доллара и евро на рынке Forex обновили исторические максимумыREGNUM05:44Доллар и евро обновили максимумы на рынке ForexКоммерсантъ06:19Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумовНациональная служба новостей05:24Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумовТАСС05:07Показать ещёОценить273Поделиться