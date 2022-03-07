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Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов

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Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро.
ТАСС
По данным на 11:16 мск, доллар на Forex находился на уровне 137,85 рубля.
ТАСС
По решению Банка России, валютные торги на Московской бирже в понедельник не проводятся.
РИА Новости
Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк ввел комиссию в размере 30% для физических лиц при покупке валюты на бирже, в том числе долларов, евро и фунтов стерлингов.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли максимумов — 140,25 рубля и 145,87 рубля
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Доллар и евро достигли исторических максимумов на рынке Forex
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Курсы доллара и евро достигли исторических максимумов на рынке Forex
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Курсы доллара и евро на рынке Forex обновили исторические максимумы
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Курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов
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Доллар и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов
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