Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена

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Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
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