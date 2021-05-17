Доллар и евро незначительно меняются на «Московской бирже»
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,38 коп. и составил 73,99 руб.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,98-74,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9875 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.