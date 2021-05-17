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Экономика

Доллар и евро незначительно меняются на «Московской бирже»

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,38 коп. и составил 73,99 руб.
ТАСС
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,98-74,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,9875 руб./$1 (-2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Интерфакс
Курс евро уменьшился на 2 копейки и составил 89,85 рубля.
RT на русском
Представители ФРС на прошлой неделе снова заявляли, что, согласно их прогнозам, инфляционное давление будет временным, в связи с чем пока рано сворачивать программу выкупа активов или повышать процентные ставки.
Интерфакс

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Доллар и евро незначительно меняются на «Московской бирже»

Финмаркет01:20

Курс рубля перешел к росту после колебаний на открытии

ПРАЙМ03:13

Курс доллара вырос до 74,03 рубля

Профиль02:12

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль снижается к доллару

RT на русском00:09

Курс доллара на Московской бирже вырос до 73,99 руб

ТАСС00:08

Рубль в понедельник утром слабо растет к доллару и евро вслед за нефтью

Интерфакс00:42
Интересное

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Москва вряд ли может серьезно рассматривать предложение Киева об обмене главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука на осужденных в РФ украинцев.
ТАСС05:41

В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину по военной помощи

На прошлой неделе и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
РИА Новости05:38

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Мужчина, который был задержан за нападение с ножом на прохожих в Екатеринбурге, в результате чего погибли три человека, находится в больнице в бессознательном состоянии, допросить его пока невозможно, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС05:27

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ГЛАС.RU04:00

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Коммерсантъ05:15

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Многие антироссийские решения Киева принимаются под воздействием на Украину твердой руки ряда стран, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС05:50