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Доллар и евро незначительно растут на торгах «Московской биржи»

Курс евро поднялся на восемь копеек, до 86,53 рубля.
ТАСС
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,3% — до 69,94 доллара за баррель.
ПРАЙМ
Новости из США скажутся на курсе рубля Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что почти всю прошлую неделю пара доллар-рубль находилась ниже 73,00, фактически проигнорировав существенное проседание мировых цен на «чёрное золото».
Expert.ru
Нефть WTI торгуется по цене 66,83 доллара за баррель (-2,12 процента).
Российская газета

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