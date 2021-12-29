Помимо новой мультимедиа и парктроников, в максимальной комплектации «Веста» должна получить камеру заднего вида, боковые зеркала с электрорегулировкой и складыванием, бесключевой доступ, систему контроля слепых зон, функцию дистанционного запуска двигателя, цифровую приборную панель, систему LADA Ride Select (только в кросс-версиях) и все возможные подогревы.
24 декабря диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что для замедления процесса старения следует употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A. Специалист отметила, что продуктом с высокими антиоксидантными свойствами и большим содержанием витамина E является авокадо.