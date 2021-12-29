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Курс евро превысил 84 рубля впервые за три недели

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже вырос на 0,83% и превысил отметку 84 руб.
Коммерсантъ
Незначительное укрепление рубля к доллару и евро связано с ростом нефтяных котировок.
Экономика сегодня
Доллар также подорожал
 на 38 копеек до 74,1 рубля.
Lenta.ru
В грядущем году курс российской валюты установится в районе 75 руб. за доллар и 85-86 руб. за евро.
ФАН

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Курс рубля снижается до 74,31 за доллар и 84,12 за евро в преддверии праздничных выходных
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