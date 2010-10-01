По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.

Экономика АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.

Здоровье На Украине подтвердили один случай заражения COVID-2019 — минздрав Киев, 11 марта 2020, 14:04 — REGNUM По состоянию на 11 марта на Украине проведены исследования 43-х образцов на наличие коронавируса COVID-2019, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Политика Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

Шоу-бизнес Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.

Экономика Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.

Политика Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Происшествия Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания «Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.

Общество В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине Правительство Украины ввело карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США У Демпартии есть два ключевых кандидата - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.