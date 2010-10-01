Финансы

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Индексы Московской биржи и РТС открылись ростом

Городовой04:21

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъ03:26
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Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
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Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
ПРАЙМ 03:09
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Нурмагомедов пообещал досрочно победить Фергюсона в предстоящем бою

Лезги газет 07:35
Политика

Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков

Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Политика Сегодня вчера в 09:07
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На Украине подтвердили один случай заражения COVID-2019 — минздрав

Киев, 11 марта 2020, 14:04 — REGNUM По состоянию на 11 марта на Украине проведены исследования 43-х образцов на наличие коронавируса COVID-2019, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
REGNUM 07:04
Политика

Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров

В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Live24 01:06
Финансы

Минфин предложил из-за провести сделку по Сбербанку одним траншем

Министр допустил, что вся сделка — без разделения выплат на отдельные транши — может быть проведена уже в апреле 2020 года.
РБК 06:46
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Экономика

Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке

Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
Саминвестор 07:17
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания

«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Известия 07:29
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Религия

РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе

У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
News.ru 07:33
Политика

The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)

В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
ИноСМИ вчера в 04:13
Происшествия

В Тамбовской области задержан убийца 13-летней девочки

МонаВиста вчера в 09:13
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Путин: инвесторов избавят от излишнего давления

Москва, 11 марта 2020, 13:45 — REGNUM В России инвесторов избавят от излишнего давления.
REGNUM 06:45
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае

В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Российская газета вчера в 03:15
Общество

В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Правительство Украины ввело карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Интерфакс 07:39
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Политика

Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

У Демпартии есть два ключевых кандидата - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Газета.Ru 03:03
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Группа «Время и Стекло» заявила о распаде

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Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину

Российская версия журнала Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
РИА Новости 07:37
Футбол

Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив».
Бомбардир.ру 05:07
Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Общество

В Польше из-за коронавируса закрывают школы и вузы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы и вузы страны будут закрыты со следующей недели на четырнадцать дней.
Аргументы недели 06:49
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Экономика

Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.
Аргументы недели 07:06
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