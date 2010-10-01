Финансы
КоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом
По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Экономика
Чистая прибыль TCS Group по МСФО в 2019 году выросла на 33%
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам 2019 года выросла на 33% и составила 36,1 миллиарда рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Политика
Путин поддержал поправку об обнулении президентских сроков
Российский глава Владимир Путин одобрил инициативу по обнулению президентских сроков.
Здоровье
На Украине подтвердили один случай заражения COVID-2019 — минздрав
Киев, 11 марта 2020, 14:04 — REGNUM По состоянию на 11 марта на Украине проведены исследования 43-х образцов на наличие коронавируса COVID-2019, сообщил Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.
Политика
Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
Финансы
Минфин предложил из-за провести сделку по Сбербанку одним траншем
Министр допустил, что вся сделка — без разделения выплат на отдельные транши — может быть проведена уже в апреле 2020 года.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Экономика
Глава ЕЦБ предупредила о мощном экономическом шоке
Сегодня, 11 марта 2020 года, председатель Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что Европа столкнётся с мощным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Религия
РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе
У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
Политика
The Washington Post (США): Саудовская Аравия и Россия убили оптимистическое отношение к сланцевой нефти (The Washington Post)
В понедельник утром рубль рухнул на 9%. Более того, российская система налогообложения нефти такова, что производители мало выигрывают от повышения нефтяных цен, поскольку чем больше они растут, тем больше денег забирает государство.
Происшествия
В Тамбовской области задержан убийца 13-летней девочки
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Путин: инвесторов избавят от излишнего давления
Москва, 11 марта 2020, 13:45 — REGNUM В России инвесторов избавят от излишнего давления.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
В связи с празднованием Дня Победы россияне отдыхают с 9 по 11 мая включительно. 30 апреля и 8 мая будут предпраздничными рабочими днями.
Общество
В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине
Правительство Украины ввело карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
Политика
Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
У Демпартии есть два ключевых кандидата - бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.
Музыка
Группа «Время и Стекло» заявила о распаде
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину
Российская версия журнала Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
Футбол
Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»
Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив».
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
В Польше из-за коронавируса закрывают школы и вузы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что все школы и вузы страны будут закрыты со следующей недели на четырнадцать дней.
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Экономика
Силуанов заявил, что Россия готова к падению цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к падению цен на нефть, изменений в государственном бюджете не потребуются, и все обязательства будут исполнены.