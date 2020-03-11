Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Общество ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).

Происшествия Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Политика Как Запад отреагировал на возможность обнуления сроков Путина В британской газете The Guardian обратили внимание на слова Путина о том, что Конституционный суд России должен одобрить внесение в Основной документ поправки, позволяющей президенту принять участие в выборах за счёт обнуления предыдущих сроков.

Экономика Лагард заявила об угрозе повтора экономического кризиса 2008 года Европе грозит серьезный экономический шок, если политики не примут срочных мер из-за распространения коронавируса, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе телефонной конференции с лидерами стран ЕС.

Наука Драйвером самоубийства раковых клеток оказался витамин В12 Совместно с веществом DDC витамин В12 может поспособствовать запуску программы самоубийства клеток, включая в процесс и третью – параптоз.

Музыка Группа «Время и стекло» заявила о распаде Участники популярного украинского музыкального дуэта "Время и стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний сообщили о том, что группа прекращает существование.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.