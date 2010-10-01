Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъИндексы Мосбиржи и РТС открылись ростом

По данным на 10:42, индекс Мосбиржи составляет 2526,94 п. п. (+1,15%), индекс РТС — 1111,44 п. п. (+1,52%). Азиатские фондовые рынки второй день открылись в плюсе. Сегодня на открытии они показывали слабый рост после коррекционного роста вчера.
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Индексы Московской биржи и РТС открылись ростом

Городовой04:21

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъ03:26
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Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Армия и оружие

Новый командующий иранскими cилами «Аль-Кудс» посетил Сирию

Алеппо, Сирия, 11 марта 2020, 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо.
REGNUM 07:19
Общество

В США из-за коронавируса отменили конференцию по коронавирусу

Совет по международным отношениям США (The Council on Foreign Relations, CFR) из-за коронавируса отменил круглый стол под названием «Ведение бизнеса в условиях коронавируса», сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 09:09
Общество

Ученые рассказали, как обмануть детектор лжи

Обмануть полиграф проще-простого, поэтому доверять результатам исследований на детекторе лжи не стоит, заявили российские ученые.
Московский Комсомолец 09:13
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Технологии

Живая слизь смоделировала Вселенную

Международная группа ученых из США, Чили и Японии смоделировала крупномасштабную структуру Вселенной с помощью алгоритма, имитирующего рост живого организма — слизевика Physarum polycephalum.
Lenta.ru 09:38
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Экономика

Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах

На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Коммерсантъ 04:10
Политика

«Европейский фонд за демократию» признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию».
РБК 09:40
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A21s оснастят мощным аккумулятором

Live24 вчера в 08:40
Политика

В Госдуме пояснили поправку об обнулении президентских сроков

Читайте такжеГосдума поддержала предложение Терешковой об обнулении президентских сроков По словам собеседника, нынешний президент Владимир Путин сможет снова баллотироваться на этот пост в случае одобрения законопроекта о поправках к Основному закону Конституционным судом и гражданами 22-го апреля.
Общественное телевидение России 10:46
Общество

Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Lenta.ru 10:05
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
РИА Новости 08:43
Общество

Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса

Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 09:36
Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

24 февраля стало известно, что Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО.
Известия 10:09
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Общество

Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза вчера в 20:28
Политика

Московский форум по безопасности перенесли на 2021 год

«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.
RT на русском 10:32
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева не захотела сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты», - утверждает ее коллега Татьяна Кравченко.
Что происходит 06:06
Происшествия

Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву

Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 10:40
Политика

Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин обсудит на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы взаимодействия государств, сообщает пресс-служба российского кабмина.
РИА Новости вчера в 14:35
Политика

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
РБК 10:25
Авто

Обновленная российская Hyundai Creta подорожала

Производитель позиционирует новую Hyundai Creta Би-2 в качестве машины для единомышленников и первопроходцев, ценителей путешествий и меломанов, которые делают выбор в пользу драйва, смелости и рок-музыки.
Новые автомобили вчера в 12:43
Политика

Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги

В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
REGNUM 06:11
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Транспорт

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Коммерсантъ 10:44
Игры

Ремастер Command & Conquer выйдет 5 июня

Релиз сборника ремастеров в Origin и Steam состоится 5 июня.
Матч ТВ вчера в 11:08
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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