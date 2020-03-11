Финансы

КоммерсантъКоммерсантъДоллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Ведущие азиатские индексы 9 марта упали на 3 – 5%, европейские на открытии потеряли 6 – 10,5%, американские — около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11 – 22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний.
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Курс доллара приблизился к 72 рублям на открытии торгов

Российская газета03:43

Рубль продолжил падение на открытии торгов на московской бирже

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Курс доллара на открытии Мосбиржи вырос до 71,72 рубля, евро - до 81,48

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РЕН ТВ03:24

Курс рубля на сегодня: утром 11 марта 2020 года доллар торгуется по 71,38, евро - по 81,03

Комсомольская правда03:18

Доллар и евро растут на открытии торгов

Газета.Ru03:26

Доллар и евро незначительно выросли на открытии торгов

Коммерсантъ03:26
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