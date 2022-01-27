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Доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственно

Курс рубля резко поднялся на фоне заявлений МИД России о недопустимости войны с Украиной.
Газета.Ru
Доллар и евро максимально дешевели в четверг до 77,38 и до 86,25 рубля.
Finam.Ru
Рубль стал резко ослабевать по отношению к мировым валютам 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины.
Ведомости
В среду, 26 января, на фоне роста геополитической напряженности курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку 80 рублей.
Forbes

Подробнее о событии

Доллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с Украиной
Ведомостивчера в 08:47
Курсы доллара и евро упали почти на 1,5 рубля на заявлениях Москвы о неприемлемости войны
Известиявчера в 08:29
Доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственно
ТАССвчера в 08:40
Курсы евро и доллара опустились по отношению к рублю после заявлений российского МИД
РИА Новостивчера в 08:34
Евро и доллар резко упали после заявления МИД РФ о недопустимости войны с Украиной
Lenta.ruвчера в 08:45
Рубль взлетел на заявлении МИД РФ о неприемлемости войны с Украиной
Интерфаксвчера в 08:19
Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 24 января, евро - ниже 87 рублей впервые с 21 января
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