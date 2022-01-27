Евросоюз и Великобритания разрабатывают санкции против новых российских проектов в газовой сфере, которые будут введены в случае эскалации вокруг Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Новая единая структура, которая будет создана после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), возьмет название Социальный фонд и начнет работать в статусе внебюджетного фонда, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минтруда.
Евгений Сатановский считает, что военные объекты Российской Федерации на канадской земле стали бы неприятным напоминанием о сожжении столицы США в 1814 году, которое последовало в ответ на дерзкую политику Соединённых Штатов Америки.