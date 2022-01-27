ТАССДоллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственноНа Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.Взгляд.руНа минимуме за день американская валюта торговалась по 77,91 рубля, дешевея на 1,5 рубля ко вчерашнему закрытию.ForbesПо данным на 16:17 мск, курс доллара упал до 77,97 рубля (-1,45 рубль), курс евро был на уровне 86,98 рубля (-2,42 рубля).Life.ruТренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДождьМосква 24ЛенТВ24ForbesКурьер. Среда. БердскDP.RUМИР 24RTVIГазета.RuИзвестияREGNUMАБНAnewsЦентральная Служба НовостейРусская ПланетаИА Красная ВеснаЦарьградDaily StormПолитРоссияПодробнее о событииДоллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с УкраинойВедомостивчера в 08:47Евро и доллар резко упали после заявления МИД РФ о недопустимости войны с УкраинойLenta.ruвчера в 08:45Рубль взлетел на заявлении МИД РФ о неприемлемости войны с УкраинойИнтерфаксвчера в 08:19Курсы евро и доллара опустились по отношению к рублю после заявлений российского МИДРИА Новостивчера в 08:34Курсы доллара и евро упали почти на 1,5 рубля на заявлениях Москвы о неприемлемости войныИзвестиявчера в 08:29Доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственноТАССвчера в 08:40Курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 24 января, евро - ниже 87 рублей впервые с 21 январяПРАЙМвчера в 07:52Показать ещёОценить393Поделиться