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Доллар и евро опустились ниже 78 и 87 рублей соответственно

На Московской бирже доллар и евро начали падать, а рубль активно растет после заявлений российского МИД о неприемлемости военных действий между Россией и Украиной.
Взгляд.ру
На минимуме за день американская валюта торговалась по 77,91 рубля, дешевея на 1,5 рубля ко вчерашнему закрытию.
Forbes
По данным на 16:17 мск, курс доллара упал до 77,97 рубля (-1,45 рубль), курс евро был на уровне 86,98 рубля (-2,42 рубля).
Life.ru
Тренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.
РИА Новости

Подробнее о событии

Доллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с Украиной
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