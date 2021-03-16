Доллар и евро падают по отношению к рублю и россиянам советуют приобретать валюту
В начале недели доллар снижался к рублю до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года), а евро до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года). Причем доллар может упасть ниже 72 рублей, а евро пробить планку в 86 рублей.В источнике
С чего всё началось
Россиянам посоветовали покупать «ослабевшие» евро и доллары
Рубль силен фундаментально Рубль по отношению к доллару укрепляется шесть торговых сессий подряд, и предпосылок для его ослабления мало – до конца квартала экспортеры будут продавать валюту и доллар может упасть до 72,4 рубля, оценивает Андрей Верников из компании "Универ Капитал".
РИА Новости23:08