В начале недели доллар снижался к рублю до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года), а евро до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года). Причем доллар может упасть ниже 72 рублей, а евро пробить планку в 86 рублей.

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С чего всё началось Россиянам посоветовали покупать «ослабевшие» евро и доллары Рубль силен фундаментально Рубль по отношению к доллару укрепляется шесть торговых сессий подряд, и предпосылок для его ослабления мало – до конца квартала экспортеры будут продавать валюту и доллар может упасть до 72,4 рубля, оценивает Андрей Верников из компании "Универ Капитал". РИА Новости 23:08