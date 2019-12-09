Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Курс доллара растет в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:59

ЦБ РФ чуть повысил официальный курс доллара и уронил евро

Росбалт04:56

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новости05:04

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАСС04:38

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30
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Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
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В Париже завершилась встреча «нормандской четверки»

В Елисейском дворце в Париже закончилась встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате», передает ТАСС.
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Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Kazanfirst.ru 15:34
Политика

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
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Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Коболев заявил, что Украина и Россия не договорились по газу в Париже

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
РИА Новости 16:52
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
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ТВ Центр 17:45
Шоу-бизнес

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Принц Эндрю оказался вовлечен в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвинили в торговле людьми, включая несовершеннолетних, для сексуальной эксплуатации.
RuNews24.ru вчера в 19:37
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Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Происшествия

В Ивановской области восьмилетний мальчик пропал по пути из школы

Восьмилетний мальчик пропал в городе Кинешма Ивановской области по пути из школы.
ТАСС 15:17
Футбол

«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в матче с «Вест Хэмом»

Вести.Ru 17:30
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Ивлеева объяснила, почему они с Элджеем не планируют детей

News.ru 14:58
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
РИА Новости 15:20
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
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Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала своего нового бойфренда

Российская модель и актриса Ирина Шейк показала своего нового избранника. Им стал британский фотограф Рован Папье.
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Политика

Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Газета.Ru 05:45
Политика

Лидеры «Нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, документ поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 17:33
Армия и оружие

Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Военное дело 06 декабря в 07:38
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
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Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области

Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
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Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Экономика

Топ-10: самые дорогие компании мира после IPO Saudi Aramco

Стоимость выставляемых на продажу акций говорит о том, что Saudi Aramco, скорее всего, станет самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 08:09
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Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой

Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Bimru.ru 03:04
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости вчера в 07:18
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