Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Курс доллара растет в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:59

ЦБ РФ чуть повысил официальный курс доллара и уронил евро

Росбалт04:56

Центробанк опубликовал стоимость доллара и евро 10 декабря

Телеканал 360°07:09

Официальный курс евро на вторник снизился до 70,5 рубля

РИА Новости05:04

ЦБ повысил на 10 декабря курс доллара до 63,72 рубля

ТАСС04:38

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:15

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Интерфакс02:30
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Политика

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским

RT на русском 15:18
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Политика

ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
РИА Новости 15:06
Политика

Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»

«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
REGNUM 15:57
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств

С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Astera 15:26
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Политика

Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time

Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
РБК 14:32
Фигурное катание

Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу

Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
News.ru вчера в 14:34
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже

Конфликт в Донбассе не закончится сразу после встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина), а завышенные ожидания от саммита в Париже могут принести «послевкусие разочарования».
РБК вчера в 07:15
Армия и оружие

Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США

Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Российская газета вчера в 10:04
Экономика

Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд

По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.
РБК 03:46
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Коммерсантъ 07:38
Наука

Ученые: Растения могут «кричать» от стресса

RuNews24.ru 00:35
Спорт

Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года

Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в крупных международных спортивных соревнований до конца 2023 года.
РИА Оренбуржье 06:36
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru вчера в 00:55
Происшествия

В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину

На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес

Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Телеканал 360° 13:24
Армия и оружие

ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Взгляд.ру 12:42
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
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