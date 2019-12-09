Финансы
ИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей".
Политика
Украинское СМИ: Путин и Зеленский «зашли в штыки»
«Относительно границы зашли в штыки и не договорились», — заявил источник.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
С февраля 2020 года поддержка WhatsApp прекратится для устройств под управлением Android до версий 2.3.7, а также до iOS 8 в смартфонах iPhone.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Цукерберг и Грета Тунберг поборются за звание «Человек года» Time
Американский журнал Time раскрыл шорт-лист претендентов на звание «Человек года».
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Политика
Киев предупредил о «послевкусии разочарования» после саммита в Париже
Конфликт в Донбассе не закончится сразу после встречи «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина), а завышенные ожидания от саммита в Париже могут принести «послевкусие разочарования».
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Экономика
Инвестиции в землю и коммерческую недвижимость вырастут до $3,8 млрд
По оценке CBRE, в недвижимость, землю и строящиеся объекты в России в этом году уже инвестировано $2,6 млрд, а к концу года объем сделок составит $3,8 млрд, что в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, говорит руководитель отдела рынков, капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова.
Технологии
Выяснено происхождение полос Энцелада
Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Наука
Ученые: Растения могут «кричать» от стресса
Спорт
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на 4 года
Исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в крупных международных спортивных соревнований до конца 2023 года.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Происшествия
В Подмосковье застрелили выглянувшую в окно женщину
На улице открыл огонь из ружья местный спасатель. Женщина выглянула из окна, услышав хлопки, и получила пулевое ранение в грудь.
Шоу-бизнес
Степаненко отреагировала на свадьбу Петросяна
Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко отреагировала на новость о том, что он женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Армия и оружие
ОСК запланировала построить серию атомных эсминцев
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена построить большую серию атомных эсминцев «Лидер», заявил президент ОСК Алексей Рахманов.
Политика
«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже
Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.