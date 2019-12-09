Финансы
ИнтерфаксДоллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник
По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
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Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
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Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.
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Крупнейшее за пять лет обновление Google пришло в Россию
По словам вице-президента Google Поиска Панду Найака, это крупнейший прорыв за последние пять лет и один из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска.
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Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае
В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
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В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
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Происшествия
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Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Спорт
Григорий Родченков «давно ждал» решения WADA по российскому спорту
Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня приняло решение об отстранении российских спортсменов на официальном уровне от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях международного уровня на четыре года.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
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SEGA официально подтвердила, что Bayonetta и Vanquish выйдут на PS4 и Xbox One, причём совсем скоро — 18 февраля.
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София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
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Подозреваемого виновника ДТП с детьми в Нижнем Новгороде арестовали
В Нижнем Новгороде арестовали Виктора Пильганова, предполагаемого виновника в ДТП с детьми, в результате которого побила женщина.
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Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.