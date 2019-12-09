По итогам первой минуты торгов курс снизился на 4 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,72 рубля за доллар. Евро подешевел на 2 копейки, до 70,48 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 3,1 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,76 рубля.

Доллар и евро подешевели к рублю утром в понедельник

Общество В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.

Хоккей IIHF намерена провести ЧМ по хоккею в России, несмотря на решение WADA Перенос мужского, женского и молодежного чемпионатов мира по хоккею из России невозможен, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), и Международная федерация хоккея (IIHF) будет придерживаться своего решения, принятого ранее, сообщил РИА Новости глава IIHF Рене Фазель.

Технологии Крупнейшее за пять лет обновление Google пришло в Россию По словам вице-президента Google Поиска Панду Найака, это крупнейший прорыв за последние пять лет и один из самых грандиозных успехов за всю историю Google Поиска.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Общество Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.

Авто Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.

Политика Путин впервые встретился с Зеленским Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах "нормандской четверки".

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

Общество В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.

Спорт Григорий Родченков «давно ждал» решения WADA по российскому спорту Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сегодня приняло решение об отстранении российских спортсменов на официальном уровне от участия в Олимпиадах, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях международного уровня на четыре года.