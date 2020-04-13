Финансы
ПРАЙМРубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Комментарии
Здоровье
В Тюменской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Еще 14 положительных анализов на коронавирусную инфекцию подтвердили за прошедшие сутки в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
Тюменская линия 05:34
Транспорт
ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля
Столичные полицейские начнут проверять наличие специальных пропусков у водителей на въездах в Москву 15 апреля.
Вечерняя Москва 07:12
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из комы, но она все еще в реанимации
RuNews24.ru вчера в 12:53
Общество
Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом
Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
Общество
В России выявили 2558 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом в 62 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 03:45
Происшествия
У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус
У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
Космос
В небе над Благовещенском столкнулись звезды
Российская газета 03:14
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Технологии
В Microsoft продлили поддержку браузера Edge для Windows 7
С начала текущего года Microsoft прекратила выпускать обновления безопасности для популярной ОС Windows 7, но это касается только обычных пользователей.
Astera 04:55
Здоровье
В ВОЗ рассказали, когда Россия пройдет пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии нового типа коронавируса в РФ будет пройден скорее, если удастся остановить его передачу между людьми с помощью соблюдения социальной дистанции, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 07:08
Музыка
В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей
Россия – Культура вчера в 06:55
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости вчера в 01:43
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице необходимо увеличить, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Вести.Ru 05:02
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Игры
Capcom похвасталась коммерческим успехом Resident Evil 3 Remake
Российская газета 06:04
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Новости Юргинского района 10 апреля в 05:48
Общество
Из-за коронавируса в доме престарелых ограничили въезд в Вязьму
В вяземском доме-интернате для престарелых у 86 человек заподозрили коронавирус.
Аргументы недели вчера в 14:46
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 10:04
Экономика
Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5%
Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК.
Мойка78 вчера в 22:27
Здоровье
У трети пациентов с коронавирусом на Алтае диагностирована пневмония
Остальные переносят болезнь легко. По словам Дмитрия Попова, в 11 случаях у диагностированных выявлена пневмония.
Бийский рабочий 03:45
Здоровье
Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ведомости 06:09
Здоровье
В Оренбуржье за сутки заразились коронавирусом еще 20 человек
Оперативный штаб России сообщил в понедельник, 13 апреля о еще 20 подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Оренбуржья.
Kursk.com 05:03