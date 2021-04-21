В кабмине Германии ответили на слова Путина о провокациях и «хамстве» Запада

Отношения с Россией осложняют конфликты, но диалог с ней необходимо поддерживать, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя слова президента Владимира Путина о «провокациях и хамстве» Запада.