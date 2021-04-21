Отношения с Россией осложняют конфликты, но диалог с ней необходимо поддерживать, заявила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер, комментируя слова президента Владимира Путина о «провокациях и хамстве» Запада.
В полуфинале «железнодорожники» одержали победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0. Победу команде принесли забитые мячи полузащитников Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегожа Крыховяка (90+1) и автогол хавбека красно-синих Ивана Облякова (53-я).
В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.