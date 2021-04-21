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Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

Рубль укрепляется на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.В источнике

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Рубль остается в плюсе, продолжая отыгрывать заявления Путина

ПРАЙМ13:11

Путин «успокоил» курс рубля

Lenta.ru07:21

Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

ТАСС07:24

Рубль отреагировал ростом на послание Путина

RT на русском07:49

Рубль отреагировал небольшим ростом на послание Путина

Коммерсантъ06:53

Рубль вырос на фоне послания Путина Федеральному собранию

Взгляд.ру06:45

Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях

РИА Новости06:42
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Ведомости11:32

«Локомотив» победил ЦСКА в полуфинале Кубка России

В полуфинале «железнодорожники» одержали победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0. Победу команде принесли забитые мячи полузащитников Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегожа Крыховяка (90+1) и автогол хавбека красно-синих Ивана Облякова (53-я).
Lenta.ru14:00

Новая ракета «Амур» получит систему увода со стартового стола при аварии

В феврале генеральный директор Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что работы по эскизному проектированию метановой ракеты-носителя "Амур" планируется завершить в третьем квартале 2021 года.
ТАСС18 апреля в 18:04