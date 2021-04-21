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Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

Рубль укрепляется на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина по вопросам международных отношений, сделанных в ходе послания Федеральному собранию.В источнике

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Рубль отреагировал небольшим ростом на послание Путина

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Доллар и евро подешевели на фоне заявлений Путина по международной повестке

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Рубль отреагировал ростом на заявления Путина о международных отношениях

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