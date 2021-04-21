Су-35 на мировом рынке составляет конкуренцию с более бюджетным российским Су-30СМ. Также эксперты отмечают, что США оказывает на власти стран-союзников давление, чтобы они отказались от покупок российского военного оружия.
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он и члены его семьи готовы с оружием в руках защищать Украину от людей с "российскими флагами", сообщает телеканал "Украина 24".
«21 апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева», — отмечается в сообщении.