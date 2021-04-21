Кравчук заявил о готовности его семьи стрелять в людей с «российскими флагами»

Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что он и члены его семьи готовы с оружием в руках защищать Украину от людей с "российскими флагами", сообщает телеканал "Украина 24".