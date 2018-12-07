Курс доллара на открытии Московской биржи в понедельник, 23 марта, увеличился на 1,6%. Американская валюта выросла до 81,2 рубля. Курс евро на открытии поднялся на 2% и составил 81,12 рубля.

Доллар и евро подорожали на открытии торгов

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