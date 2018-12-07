Финансы

Gazeta.SPbGazeta.SPbДоллар и евро подорожали на открытии торгов

Курс доллара на открытии Московской биржи в понедельник, 23 марта, увеличился на 1,6%. Американская валюта выросла до 81,2 рубля. Курс евро на открытии поднялся на 2% и составил 81,12 рубля.
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Курсы доллара и евро растут на открытии торгов Мосбиржи

iReactorвчера в 03:21

Доллар и евро подорожали на открытии торгов

Gazeta.SPbвчера в 04:35

На утренних торгах валютной биржи рухнул курс рубля

Пенза-взглядвчера в 04:12
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Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Спорт

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Вести.Ru 08:30
Экономика

QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»

"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
РБК 07:47
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Политика

Путин прибыл в больницу в Коммунарке

РИА Новости 08:26
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией

За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
РБК 07:52
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Известия 07:50
Здоровье

Врач открыл особенности механизма заражения коронавирусом

МедиаПоток вчера в 11:43
Здоровье

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты

По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.
Эхо Москвы 08:03
Энергетика

Цена на нефть марки Brent ускорила рост

Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Известия 06:00
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика

Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Футбол

Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть с «Локомотивом» в Лигу чемпионов

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что его команде по силам вновь попасть в Лигу чемпионов.в — Я хочу быть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» в следующем сезоне, — рассказала Мариу в интервью клубному телевидению — Думаю, что мы можем достичь этой цели.
Спорт-Экспресс 07:38
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
РИА Новости 05:23
Происшествия

Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Ведомости 08:25
Общество

СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой

Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
АиФ Удмуртия 08:25
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Музыка

В Кузбассе сняли пародию на клип Little Big о коронавирусе

iReactor 04:52
Игры

Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

Astera вчера в 12:34
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие

Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.
iReactor 07:29
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