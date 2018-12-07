Финансы
Gazeta.SPbДоллар и евро подорожали на открытии торгов
Курс доллара на открытии Московской биржи в понедельник, 23 марта, увеличился на 1,6%. Американская валюта выросла до 81,2 рубля. Курс евро на открытии поднялся на 2% и составил 81,12 рубля.
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Комментарии
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Спорт
Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести.
Экономика
QIWI объявил о «сворачивании» работы «Рокетбанка»
"Рокетбанк" и "Тинькофф" Одновременно QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской акции в связи с сворачиванием операций "Рокетбанка".
Финансы
Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке
Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
Политика
Путин прибыл в больницу в Коммунарке
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В России выявлено еще 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией
За последние сутки в России выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 28 — в Москве, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с болезнью.
Политика
Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
ЕС отказался помогать Италии в борьбе с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Врач открыл особенности механизма заражения коронавирусом
Здоровье
Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты
По его данным, администрация учреждения обязала персонал шить себе средства защиты самостоятельно.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Экономика
Борис Титов предупредил о критической ситуации в экономике России
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что наблюдаемый сегодня экономический кризис был вызвал пандемией коронавируса и обрушением нефтяных цен.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Футбол
Жоау Мариу рассчитывает вновь попасть с «Локомотивом» в Лигу чемпионов
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что его команде по силам вновь попасть в Лигу чемпионов.в — Я хочу быть в Лиге чемпионов с «Локомотивом» в следующем сезоне, — рассказала Мариу в интервью клубному телевидению — Думаю, что мы можем достичь этой цели.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
"Установить по согласованию с министерством экономического развития Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8 788 рублей, детей – 10 383 рубля", - говорится в приказе.
Происшествия
Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.
Общество
СК проводит проверку из-за шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой
Следственный комитет проводит проверку после ледового шоу «Спящая красавица» с Алиной Загитовой, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Армия и оружие
Корабли НАТО объявились в Черном море
Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Игры
Capcom опубликовала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil
Здоровье
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Армия и оружие
Российские вирусологи отправятся в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Министерство обороны рассказало, в каком городе Италии будут работать российские военные вирусологи, прибывшие в страну для помощи в борьбе с коронавирусом.